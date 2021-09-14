Напоили, изнасиловали и вывезли за село: из-за смерти 16-летней девушки под Полтавой будут судить ее троих знакомых

Напоили, изнасиловали и вывезли за село: из-за смерти 16-летней девушки под Полтавой будут судить ее троих знакомых

Сейчас прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении троих молодых людей.

В Полтавской области на скамье подсудимых оказалось трое подростков. Их будут судить за изнасилование и оставление в опасности их подруги.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 15-летнего жителя Кременчугского района, которому инкриминируют изнасилование 16-летней девушки.

Также будут судить 20-летнего юношу и 17-летнюю девушку из г. Горишные Плавни. Их обвиняют в несообщении об опасном для жизни состоянии ребенка в скорую. Из-за чего девушка умерла в результате алкогольного отравления, отека головного мозга и токсической энцефалопатии.

Кроме этого, юноша обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в противоправную деятельность и подстрекательстве несовершеннолетнего к совершению действий сексуального характера (ч. 1 ст. 304, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 152 УК Украины).

По данным следствия, 29 апреля этого года 16-летняя девушка отдыхала вместе со знакомыми в с. Бреусовка Кременчугского района. Воспользовавшись беспомощным состоянием несовершеннолетней, вызванным алкогольным опьянением, пострадавшая была изнасилована и в дальнейшем вывезена за село, где ее тело утром на следующий день на обочине дороги обнаружили прохожие и сообщили правоохранителям.

Сейчас двое подозреваемых находятся под стражей, девушке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку