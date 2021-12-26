"Наполеон" и блюда "как в детстве": чем будут кормить на Новый год украинских военных на фронте

"Наполеон" и блюда "как в детстве": чем будут кормить на Новый год украинских военных на фронте

Повара бригад уже разработали праздничное меню для украинских защитников.

Уже через несколько дней мир будет праздновать новый, 2022-й год. За столом соберутся как на мирной территории Украины, так планируют праздновать Новый год и наши военные на передовой.

Чем будут угощать украинских защитников и что будет в новогоднем меню, рассказывают на странице ООС в Сети.

"Война войной, а праздники на передовой никто не отменял! Но, в отличие от многих, мечты военных более прозаичны — каждый из них хочет, чтобы в грядущем году в Украине воцарился мир, чтобы собратья и сестры вернуться домой живы и здоровы, а еще — отведать блюда, которые создали бы праздничное настроение как в детстве", — говорится в сообщении.

Как рассказала повар батальона одной из механизированных бригад, выполняющих боевые задания в районе проведения ООС, она уже знает, что будет готовить к праздничному столу.

"Будет несколько видов салатов. Наши ребята в плане праздничного стола консерваторы — заказали блюда "как в детстве" — оливье, сельди под шубой, "мимозу". Поэтому буду удовлетворять их гастрономические прихоти, тем более продукты из каталога позволяют приготовить это все. Даже салат с крабовыми палочками будет – получили и этот деликатес", – рассказывает женщина.

Она отмечает, что основными блюдами будет запеченное мясо, котлеты и жареная рыба, а также меню будут перепечки с картофелем и капустой.

Некоторые военнослужащие поделились с журналистами, мечтами о домашнем Наполеоне, а те передали их пожелания повару.

"Вообще не проблема! Все необходимое имеем – муку, масло, молоко, яйца! Будет ребятам Наполеон! Но никому не говорите – это будет сюрприз!", — сказала Ольга.

Напомним, что за прошедшие сутки, 25 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщили в утренней сводке ООС 26 декабря.

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