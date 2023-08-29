"Напоминание о родном ребенке": Зеленский обратился к семьям погибших в День памяти защитников Украины

Каждый год 29 августа мы чтим память украинцев и украинок, отдавших свои жизни, защищая целостность нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в семьи погибших в боях с 2014 года в День памяти защитников.

Об этом шла речь в вечернем обращении главы государства 29 августа.

"Сегодня особый день. День памяти. День всех наших защитников, защитниц, погибших в боях ради Украины с 14-го года, с 24-го февраля. Сыновья, дочери. Родители, матери. Братья, сестры. Друзья. Коллеги. Знакомые "Побратимы. Многим из украинцев сегодня есть кого вспомнить, чью память почтить", — сказал президент.

По словам главы государства, быть достойными пути, которым идет Украина, – это обязанность каждого.

"Дать Украине больше силы. Больше возможностей. Обязанность. Быть неравнодушными к каждому и каждой, кто рядом с тобой. Поддерживать. Заботиться о людях. И всегда приближать результат. Главный результат для Украины. Украина должна победить. Для всех это главное. Чтобы не отводить глаза от взглядов на фотографиях воинов на Стене памяти, на других мемориалах». – добавил Зеленский.

Он также выразил благодарность всем, кто работает ради Украины, кто сражается ради Украины именно так: достойно, смело, крепко.

Напомним, что в День памяти защитников Украины состоялось возложение цветов к могилам и мемориалам, посвященным павшим воинам. Однако в 2023 году традицию чествования героев расширили. Волонтеры предложили присоединиться к акции владельцам заведений.

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