"Напоминают о войне": пьяная женщина в Ровно перевернула портреты погибших воинов (фото, видео)

В Ровно полицейские задержали женщину, которая поздно вечером 16 января на Майдане Независимости опрокинула конструкции с портретами погибших воинов, которые защищали Украину. Она заявила, что они ее раздражают, поскольку напоминают о войне.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Сообщение об этом вандализме поступило по полиции около 23 часов.

На место происшествия немедленно прибыли экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Женщину по предоставленному описанию патрульные разыскали на соседней улице недалеко от места правонарушения.

Злоумышленницей оказалась 41-летняя жительница Ровно. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения: прибор драгер показал 0,91 промилле.

Женщина объяснила, что портреты погибших воинов ее раздражают, поскольку напоминают о войне. Также она сказала, что о содеянном не жалеет, однако попросила прощения у семей погибших.

В общем эта пьяная женщина повредила 13 конструкций с портретами воинов. На следующее утро их восстановили.

Нарушительницу за пребывание в общественном месте навеселе привлекли к административной ответственности по ст. 178 КУоАП.

Кроме того, ей объявили о подозрении по ч.1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Напомним, ранее в одной из гимназий в Кривом Роге неизвестный повредил портреты погибших защитников во время военной агрессии РФ.