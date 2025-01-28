Направление на ВВК теперь можно получить онлайн: что изменится для военнообязанных

Прежде всего, опция будет доступна для тех, кто самостоятельно желает пройти военно-врачебную комиссию.

В Украине была введена новая система электронных направлений на военно-врачебную комиссию (ВВК). Теперь граждане, подлежащие военному учету, смогут получить направление без очередей в территориальных центрах комплектования (ТЦК).

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Продолжаем системную цифровизацию государства. Сегодня даем "зеленый свет" электронным направлениям на ВВК для военнообязанных", — сказал он.

По словам Шмыгаля, людям не нужно будет отстаивать очереди у ТЦК, чтобы получить соответствующий документ. Направление на ВВК можно будет сгенерировать с помощью Единого государственного реестра призывников и получить через Резерв+.

Людям, получившим повестку, также достаточно подать электронный запрос на формирование направления, чтобы не терять время на посещение ТЦК.

Напомним, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал введение электронных ВВК. Он считает, что такой шаг позволит создать современную, прозрачную систему ВВК, минимизирующую коррупционные риски и бюрократические преграды.

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