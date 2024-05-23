Направление войск в Украину: посол рассказала, какая позиция у стран НАТО

После заявления президент Франции Эмануэля Макрона о потенциальной готовности послать войска в Украину при определенных условиях, генеральный секретарь НАТО констатировал, что в Альянсе нет соответствующего консенсуса, к этому там не готовы. Он также упомянул, что украинская сторона не обращалась с просьбой разместить войска НАТО на своей территории.

Об этом рассказала представитель Украины при НАТО, посол Наталья Галибаренко, пишет "Укринформ".

Страны НАТО выражают разные позиции

По утверждению посла, есть страны, которые говорят, что они принципиально готовы принимать решения о направлении своих военнослужащих. Это произойдет, например, если будет решение на уровне НАТО. Другие отмечают, что даже без решения НАТО они готовы рассмотреть эту инициативу, но если это будут не вооруженные подразделения, а условно инструкторы.

"Кстати, вопрос о направлении в Украину западных инструкторов мы не раз поднимали перед членами Альянса. Потому что эффективность тренировки во многом зависит от того, где тренировка происходит географически. Нам бы очень хотелось, чтобы эти инструкторы проводили соответствующую тренировку и обучение на территории Украина. Пусть это будет, условно говоря, ближе к нашей западной границе, но на нашей территории", – отмечает политика.

Это могло бы упростить огромное количество логистических вопросов. Потому эта дискуссия продолжается.

"Эта война разрушила много табу среди наших западных союзников", – резюмировала Галибаренко.

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