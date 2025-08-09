- Дата публикации
Направляют ли забронированных военнообязанных на ВВК: разъяснение Минобороны
Минобороны уточнило, что направление на ВЛК касается только определенных категорий военнообязанных.
Министерство обороны Украины пояснило, что военнообязанные, которые имеют действующую отсрочку от призыва или находятся на бронировании, не направляются на прохождение медицинского осмотра военно-врачебной комиссией (ВВК).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Украины в Telegram.
Это четко определено Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации и на особый период, который регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560.
Однако существуют исключения из этого правила. Военнообязанные с действующей отсрочкой или бронированием могут быть направлены на ВВК в следующих случаях:
если они принимаются на военную службу по контракту;
если были признаны ограниченно годными к службе и не проходили повторный медицинский осмотр (кроме лиц с инвалидностью, которые признаны в установленном порядке);
если самостоятельно изъявили желание пройти медицинский осмотр.
Таким образом, для большинства забронированных военнообязанных обязательный медосмотр пока не проводится, что упрощает процедуру их пребывания вне призыва.
