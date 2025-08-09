Направляют ли забронированных военнообязанных на ВВК: разъяснение Минобороны

Бронирование / © ТСН.ua

Министерство обороны Украины пояснило, что военнообязанные, которые имеют действующую отсрочку от призыва или находятся на бронировании, не направляются на прохождение медицинского осмотра военно-врачебной комиссией (ВВК).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Украины в Telegram.

Это четко определено Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации и на особый период, который регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560.

Однако существуют исключения из этого правила. Военнообязанные с действующей отсрочкой или бронированием могут быть направлены на ВВК в следующих случаях:

если они принимаются на военную службу по контракту;

если были признаны ограниченно годными к службе и не проходили повторный медицинский осмотр (кроме лиц с инвалидностью, которые признаны в установленном порядке);

если самостоятельно изъявили желание пройти медицинский осмотр.

Таким образом, для большинства забронированных военнообязанных обязательный медосмотр пока не проводится, что упрощает процедуру их пребывания вне призыва.

