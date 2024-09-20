Напряженность на Ближнем Востоке: украинцев эвакуировали из Сирии (фото, видео)

В Украину возвращаются четверо наших граждан.
Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке с территории Сирии были эвакуированы украинские граждане.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
Эвакуацию удалось провести благодаря совместной работе специалистов ГУР МО и Министерства иностранных дел Украины.
"В результате совместных усилий в Украину возвращаются четверо наших граждан – три женщины и один ребенок", – говорится в сообщении.
В ГУР Минобороны подчеркнули, что Украина всегда придет на помощь своим гражданам, в какой точке планеты они бы не находились.
Ранее сообщалось, что в четверг, 19 сентября, армия Израиля начала наносить массированные авиационные удары по целям на юге Ливана – соседней с Сирией страны.
Напомним, 3 августа украинский МИД и ГУР Минобороны организовали эвакуацию 30 граждан Украины из Ливана из-за ухудшения ситуации в этой стране.
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