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Напряженность между Сербией и Косово и провалы россиян под Бахмутом: главные новости ночи 27 декабря

Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Напряженность между Сербией и Косово и провалы россиян под Бахмутом: главные новости ночи 27 декабря

Фото: Associated Press

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Главные новости ночи 27 декабря:

  • Оккупанты планируют депортацию жителей Энергодара — ЦНС. Читать дальше –>
  • В Германии объявили о завершении пандемии коронавируса. Читать дальше –>
  • Россия бросает на захват Бахмута все силы, но не может окружить город Маляр. Читать дальше –>
  • Генерал США объяснил, почему в действительности Россия не хочет мирных переговоров. Читать дальше –>
  • Сербия привела свои войска в повышенную боеготовность. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
857
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