Напряженность между Сербией и Косово и провалы россиян под Бахмутом: главные новости ночи 27 декабря

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи
Главные новости ночи 27 декабря:
- Оккупанты планируют депортацию жителей Энергодара — ЦНС. Читать дальше –>
- В Германии объявили о завершении пандемии коронавируса. Читать дальше –>
- Россия бросает на захват Бахмута все силы, но не может окружить город Маляр. Читать дальше –>
- Генерал США объяснил, почему в действительности Россия не хочет мирных переговоров. Читать дальше –>
- Сербия привела свои войска в повышенную боеготовность. Читать дальше –>
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