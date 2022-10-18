"Напуганы и психологически сломаны": в Херсоне находятся 20 тысяч оккупантов, и есть существенные проблемы с их обеспечением

Во временно оккупированном Херсоне находятся более 20 000 российских военных, у них есть проблемы с обеспечением.

В Херсоне сейчас находятся от 20 до 25 тысяч российских солдат. Сейчас у РФ есть существенные проблемы с их обеспечением.

Об этом "Радио свобода" сообщила глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова.

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По ее словам, сейчас ситуация в Херсоне напряженная и сложная. В городе находятся более 20 тысяч российских вояк.

"Они напуганы, психологически сломаны, скажем так. Есть проблемы с обеспечением продуктами, топливом и доставкой вооружения. Колобранты спят в бронежилетах и очень активно вывозят имущество из своих домов, грузят все на машины и переправляют на левый берег, а затем в Крым", – сказала она.

Отметим, что Украина придерживается международных конвенций по обращению с военнопленными. Сдаться в плен, можно позвонить по телефонам: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Также создан чатбот "Хочу жить" (https://t.me/spasisebyabot), где принимаются обращения от военнослужащих РФ. Также российские военнослужащие могут обратиться по поводу сдачи в плен в СБУ.

Напомним, что депутат Херсонской ОВА Сергей Хлань рассказал, что Силы обороны хорошо прожарили оккупантов в районе города Берислав, чем испугали коллаборанта Кирилла Стремоусова. Он сбежал из Херсона в Геническ.

Ранее сообщалось, что российские кафиры начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений из Херсона. Они принялись вывозить в Крым имущество банков и Пенсионный фонд.

Сотрудники Херсонского театра им. М. Кулиша рассказали о жизни в оккупации и как им удалось бежать из ада оккупации.

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