Наращивает потенциал: Шмыгаль заявил о росте на 26% экспорта украинской продукции

Увеличение экспорта идет практически по всем товарным группам.

За первые пять месяцев года экспорт украинской продукции вырос на 26%.

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Об этом 16 июля во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Правительственный портал.

"Увеличение экспорта идет практически по всем товарным группам. В частности, экспорт в Великобританию вырос на 64%, экспорт в Германию на 52%, экспорт в КНР вырос на 50%. Украина очень долгое время не могла полноценно реализовать свой экспортный потенциал, но общая работа власти и бизнеса позволяет открывать новые рынки и расширять географию экспорта", — подчеркнул Шмыгаль.

Глава Кабмина отметил, что выполнение бюджета за первое полугодие составило 583 млрд грн, что на 35 млрд грн больше плана и на 63 млрд больше, чем в 2020 году. Также Шмыгаль отметил, что сейчас в Украине наблюдается рост экономики и инвестиций.

"Уже во втором квартале мы видим рост и в целом экономики, и инвестиционной активности в частности. Свидетельством этого является и тот факт, что уже третий месяц подряд растут кредитные портфели банков на более чем 10 млрд грн ежемесячно. То есть бизнес начинает вкладывать в развитие и расширение", — отметил глава правительства.

Напомним, ранее в Минэкономики сообщили, что в общий фонд государственного бюджета Украины в январе-июне 2021 года поступило 506 млрд грн, что на 5% больше планового показателя.

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