"Нарратив о нации уклонистов": нардепка "разнесла" запрет на консульские услуги для мужчин

Нардепка напомнила, что в законе о мобилизации не предусмотрены меры по пресечению всех консульских действий.

Решение МИД о прекращении предоставления консульских услуг украинцам является "вызывающим и безосновательным".

Об этом заявила нардепка от "Евросолидарности" Ирина Фриз.

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По ее мнению, это решение "продолжает насаждать нарратив об украинцах — как о нации уклонистов".

"Вопрос – кому это выгодно вообще не стоит. А вот в отношении исполнителей, то к ним не только есть вопрос о целях совершения противоправных действий, но и их профпригодности в целом", – пишет Фриз.

Нардепка поддержала предложение своей коллеги Соломии Бобровской относительно немедленного вызова первого заместителя главы МИД Андрея Сибиги на заседание Комитета национальной безопасности и обороны для рассмотрения ситуации, которая произошла в результате его действий в консульствах Украины.

"Считаю обращение моих коллег Ирины Геращенко и Марии Ионовой к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю о срочном отзыве письма МИД Украины об остановке предоставления консульских услуг таким, которое немедленно должно рассмотреть правительство", — отметила Фриз.

Кроме этого, нардепка напомнила, что в законе о мобилизации не предусмотрены меры по пресечению всех консульских действий.

"Да, действительно есть ограничения, но они будут касаться исключительно лиц, которые не обновили свои персональные данные через ТЦК, ЦНАП или электронный кабинет в течение 60 дней со дня вступления в силу. Поэтому, по моему личному мнению, действия руководства Министерства иностранных дел можно расценивать как превышение служебных полномочий и этими действиями должны заинтересоваться правоохранительные органы", — подытожила она.

Напомним: