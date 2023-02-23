Нардеп Александр Трухин сложил депутатский мандат: как отреагировала Верховная рада

Народный депутат Александр Трухин, пытавшийся дать взятку полицейскому после ДТП, написал заявление на складывание депутатского мандата.
Скандальный нардеп Александр Трухин написал заявление на складывание мандата. Его решение поддержала Верховная Рада.
Об этом на своей странице в соцсети написал народный депутат Ярослав Железняк.
"Рада поддержала прекращение полномочий нардепа Александра Трухина. "За" проголосовали 288 нардепов", — написал Ярослав Железняк.
Что известно об Александре Трухине
В августе 2021 года Трухин совершил ДТП, в котором пострадали шесть человек, в том числе двое детей. В феврале 2022 года из-за скандала депутата исключили из партии "Слуга народа".
Впоследствии Трухин признался, что предлагал полицейским взятку. Когда экс-нардеп заключал соглашение со следствием, рассказал, что предлагал полицейским взятку за то, чтобы как можно быстрее покинуть место ДТП. Прокурор подчеркнул, что это соглашение никак не касается участия народного избранника в самой аварии.
Напомним, что нардеп Рудик призвал ВР срочно принять изменения в законодательство для эвакуации детей из Бахмута.
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