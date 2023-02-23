Нардеп Александр Трухин сложил депутатский мандат: как отреагировала Верховная рада

Скандальный нардеп Александр Трухин написал заявление на складывание мандата. Его решение поддержала Верховная Рада.

Об этом на своей странице в соцсети написал народный депутат Ярослав Железняк.

"Рада поддержала прекращение полномочий нардепа Александра Трухина. "За" проголосовали 288 нардепов", — написал Ярослав Железняк.

Что известно об Александре Трухине

В августе 2021 года Трухин совершил ДТП, в котором пострадали шесть человек, в том числе двое детей. В феврале 2022 года из-за скандала депутата исключили из партии "Слуга народа".

Впоследствии Трухин признался, что предлагал полицейским взятку. Когда экс-нардеп заключал соглашение со следствием, рассказал, что предлагал полицейским взятку за то, чтобы как можно быстрее покинуть место ДТП. Прокурор подчеркнул, что это соглашение никак не касается участия народного избранника в самой аварии.

Напомним, что нардеп Рудик призвал ВР срочно принять изменения в законодательство для эвакуации детей из Бахмута.

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