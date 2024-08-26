Нардеп Дмитрук пешком пересек границу с Молдовой через пункт пропуска "Паланка" – журналист

Журналист Михаил Ткач описал, как народный депутат Дмитрук бежал из Украины и Молдовы.

Бывший член "Слуги народа", а ныне внефракционный народный депутат Артем Дмитрук 24 августа незаконно пешком пересек границу с Молдовой через пункт пропуска "Паланка", расположенный в Штефан-Водском районе. Он сразу обратился в полицию, где попросил о защите и якобы получил временное убежище. Однако в этот же день вылетел из Кишинева в Рим.

Об этом сообщил журналист "УП" Михаил Ткач.

Несмотря на то, что стражи порядка Молдовы получили запрос от украинских коллег на арест Дмитрука, они этого не сделали, поскольку на тот момент для задержания не было законных оснований, например, решения суда или объявленного подозрения о совершении преступления. Итак, парламентарию удалось покинуть страну.

Депутат Артем Дмитрук в вип-терминале аэропорта "Кишинев" / Фото: Украинская правда

Примечательно, что рейс Кишинев-Рим авиакомпании FlyOne задерживался, что усилило нервозность Дмитрука, о чем свидетельствуют данные по видеокамерам наблюдения. Он прошел паспортный контроль в 17:30, но вылетел в Италию только в 20:00.

Информация по молдавской пограничной базе от источников УП в правоохранительных органах Молдовы / Фото: Украинская правда

На следующий день, 25 августа, украинская сторона официально объявила Дмитруку о подозрении, что предоставило молдавским правоохранителям основания для его задержания в случае возвращения в Молдову.

В настоящее время местонахождение Дмитрука остается неизвестным. По одной версии, он из Рима отправился в Лондон, по другой – в Стамбул.

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело о незаконном пересечении границы Артемом Дмитруком. Накануне Офис генпрокурора объявил ему подозрение из-за нападения на военного и полицейского. Правоохранители провели обыски у людей, которые могли помочь депутату бежать из Украины.

Напомним, наехавший на ВСУ одиозный нардеп Артем Дмитрук, который проводят операцию на Курщине, заявил, что ему угрожают и готовят покушение на его жизнь.

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