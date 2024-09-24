Нардеп Дмитрук сделал заявление о своем задержании в Лондоне (видео)

Одиозный политик говорит, что "остается на связи" и благодарит "всех за поддержку".

Беглец нардепа Артем Дмитрук отреагировал на требование экстрадиции в Украину. По его словам, сегодня, 24 сентября, он был задержан правоохранителями в Лондоне, после чего состоялось судебное заседание.

Обращение нардеп Артем Дмитрук обнародовал в своем телеграмм-канале.

Дмитрук сделал заявление о своем задержании в Лондоне

"Слава Богу всего!", — завершил свой спич Дмитрук.

Ранее мы писали о том, что в Лондоне решается вопрос об экстрадиции нардепа Артема Дмитрука. Также появилась информация, что Дмитрука задержали, но обжаловали.

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