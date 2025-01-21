Бусификация: нардеп Федиенко отрицает подготовку нового закона об ответственности ТЦК

По его словам, никаких законодательных инициатив на этот счет не разрабатывают.

Народный депутат Александр Федиенко опроверг информацию о том, что в Верховной Раде разрабатывается новый законопроект по ответственности сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) за нарушение мобилизационного порядка.

Об этом сообщает нардеп в своем Telegram-канале.

Ранее другой народный депутат, Максим Бужанский, заявил, что в законопроект планируют внести положение о запрете ношения балаклав сотрудниками ТЦК и применения силы к гражданам.

Федиенко, в свою очередь, категорически отрицает эту информацию. По его словам, никаких законодательных инициатив на этот счет не разрабатывают.

"Еще раз, вчера было проведено совместное заседание двух комитетов, правоохранительного и национальной безопасности. На них обсудили проблемные вопросы, балаклавы, бусификация, работа сотрудников полиции, видеофиксация, повестки (почтовая рассылка). ВСЕ! Никаких законодательных предложений не было и не может быть. Потому что все это уже урегулировано в действующем законодательстве”, – отметил Федиенко.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада работает над законопроектом, предусматривающим ответственность для сотрудников ТЦК за попытки мобилизации лиц, имеющих бронирование или не подлежащих мобилизации. Аналогичная ответственность будет касаться и работников военно-врачебных комиссий (ВЛК) за определение больных людей как здоровых.