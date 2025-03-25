Нардеп Гунько осужден за требование и получение взятки — как накажут

Анатолий Гунько прокомментировал свой приговор и сообщил, будет ли обжаловать его в апелляционном суде.

Народный депутат от Черниговщины Анатолий Гунько приговорен к 7 годам заключения с конфискацией всего имущества и лишением права занимать определенные должности.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Высший антикоррупционный суд приговорил нардепа от Черниговщины по 208 округу Анатолия Гунько к семи годам лишения свободы с конфискацией всего имущества и с лишением права занимать определенные должности. Его признали виновным в вымогательстве и получении взятки в размере 85 тысяч долларов", — говорится в заявлении.

Эту информацию " Суспільному " также подтвердил сам нардеп Гунько. Он пообещал предоставить комментарий впоследствии. Также он отметил, что обжаловать этот приговор в апелляционном суде.

До вступления приговора в законную силу Гунько будет обязан носить электронный браслет, сообщает Центр противодействия коррупции.

"Гунько во время допроса признал получение взятки. Но защита настаивала на провокации, по которой обвиняемый и совершил такие неправомерные действия", — говорится в сообщении.

Прокурор просил для Гунька восемь лет заключения с конфискацией имущества и до вступления в законную силу приговора дополнительно применить обязанность носить электронный браслет. А Гунько в последнем слове просил его оправдать.

Напомним, ранее стало известно, что нардепка от "Слуги народа" Ирина Кормышкина, которой в январе было объявлено подозрение Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, подала заявление о сложении своих депутатских полномочий.

Ее обвиняют в незаконном обогащении на 20 млн грн и в умышленном декларировании недостоверной информации.

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