Нардеп Халимон купил элитный особняк в центре Киева в разгар войны: все, что известно о скандале

В "Слуге народа" возмущены инцидентом и призывают правоохранителей начать расследование.
Депутат партии "Слуга народа" от Черниговщины, заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Павел Халимон, летом этого года, в разгар полномасштабной войны с РФ, купил в центре Киева элитный особняк.
Об этом говорится в расследовании журналиста "Украинской правды " Михаила Ткача.
Имение расположено на Печерских холмах. Это место уже давно облюбовали украинские власти и звезды шоу-бизнеса. По информации издания, раньше там жили Николай Азаров, Владимир Литвин. Даже скандальный настоятель монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре владыка Павел имеет здесь дом.
Михаил Ткач утверждает, что летом 2022 года здесь купил дом 39-летний "слуга народа" Павел Халимон.
Кому принадлежит поместье
По информации журналиста, официально имение зарегистрировано на Анастасию Николаевну Котеленец. Про нее издание узнало, что девушка работала в компании по продажам нижнего белья, а в декабре 2021 года защитила диссертацию в Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) на соискание ученой степени "доктор философии". Также в 2021 году женщина приобрела 45 земельных участков в Черниговской области общей площадью около 80 гектаров.
Журналисты трижды приезжали под дом и трижды замечали там нардепа Халимона.
Также во время третьего визита журналисты увидели там молодую женщину, похожую на Анастасию Котеленец, с маленьким ребенком. Ткач предполагает, что Котеленец может быть сожительницей Халимона.
Стоимость имения
Согласно договору купли-продажи имения на Печерских холмах в столице, который есть в распоряжении издания, дом вместе с земельным участком площадью в 10 соток стоил 10 миллионов 300 тысяч гривен, из которых стоимость дома составляла 6,5 миллиона гривен, а участка – 3 ,8 миллиона гривен.
В то же время в Интернете дома вблизи Ботанического сада аналогичной площади стоят около 50-60 миллионов гривен.
Бывший владелец
Как оказалось, нардеп купил элитное имение у митрополита ПЦУ Александра Драбинко. Сам Драбинко подтвердил, что дом действительно принадлежал ему, а кому продал – якобы не интересовался.
"Да, дом действительно продан. Продажей занимался мой брат через риэлтора. Кому они продали, я не интересовался, я им не пользовался с 2013 года, и продать пришлось действительно по значительно заниженной цене, поскольку то, что просили за него, никто не давал по многим причинам. Там вокруг застройка, а то, что можно было просить 10 лет назад, никто не давал.
Полученная цена является коммерческой тайной. А продал слишком дешево, поскольку категорически нужны были деньги, тем более что началась война. Дом потерял свою ценность, и даже говорили, что взяли его под снос ради земли. Пришел в запущение за годы, поскольку никто в нем не жил и к тому же в нем был пожар. Фактически для проживания его необходимо перерабатывать было полностью", – отметил иерарх в комментарии изданию.
Реакция "Слуги народа"
Глава "Слуги Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что нардеп Халимон будет уволен с должности заместителя председателя фракции.
"Если ты народный депутат и у тебя есть пару лишних миллионов гривен, то ты должен помочь своей стране. Это твоя обязанность. Поэтому, конечно, этическая составляющая этого поступка противоречит нашим ценностям и нашему видению того, чем во время войны должен заниматься народный депутат. За это Павел Халимон будет уволен с должности заместителя председателя нашей фракции", – отметил Арахамия.
Также он призвал правоохранительные органы приступить к расследованию и дать юридическую оценку этим событиям.
"Если был нарушен закон — значит, за это нужно понести наказание", — резюмировал глава фракции "Слуга Народа".
Халимон и Котеленец не прокомментировали эту информацию.
Напомним, первого заместителя министра развития общин и территорий Украины Василия Лозинского задержали из-за хищения бюджетных средств. Он получил взятку в размере 400 тысяч долларов США.
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