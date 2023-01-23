Нардеп Халимон купил элитный особняк в центре Киева в разгар войны: все, что известно о скандале

Депутат партии "Слуга народа" от Черниговщины, заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Павел Халимон, летом этого года, в разгар полномасштабной войны с РФ, купил в центре Киева элитный особняк.

Об этом говорится в расследовании журналиста "Украинской правды " Михаила Ткача.

Имение расположено на Печерских холмах. Это место уже давно облюбовали украинские власти и звезды шоу-бизнеса. По информации издания, раньше там жили Николай Азаров, Владимир Литвин. Даже скандальный настоятель монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре владыка Павел имеет здесь дом.

Михаил Ткач утверждает, что летом 2022 года здесь купил дом 39-летний "слуга народа" Павел Халимон.

Кому принадлежит поместье

По информации журналиста, официально имение зарегистрировано на Анастасию Николаевну Котеленец. Про нее издание узнало, что девушка работала в компании по продажам нижнего белья, а в декабре 2021 года защитила диссертацию в Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) на соискание ученой степени "доктор философии". Также в 2021 году женщина приобрела 45 земельных участков в Черниговской области общей площадью около 80 гектаров.

Журналисты трижды приезжали под дом и трижды замечали там нардепа Халимона.

Также во время третьего визита журналисты увидели там молодую женщину, похожую на Анастасию Котеленец, с маленьким ребенком. Ткач предполагает, что Котеленец может быть сожительницей Халимона.

Стоимость имения

Согласно договору купли-продажи имения на Печерских холмах в столице, который есть в распоряжении издания, дом вместе с земельным участком площадью в 10 соток стоил 10 миллионов 300 тысяч гривен, из которых стоимость дома составляла 6,5 миллиона гривен, а участка – 3 ,8 миллиона гривен.

В то же время в Интернете дома вблизи Ботанического сада аналогичной площади стоят около 50-60 миллионов гривен.

Бывший владелец