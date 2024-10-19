Нардеп Костенко сделал новое заявление о понижении мобилизационного возраста

Если украинец может стать депутатом с 21 года, то и стать солдатом с 20 лет он точно может.

Соответствующее заявление сделал секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, нардеп Роман Костенко.

"Ребята, у нас война за независимость. Мы даем оружие, а вы говорите, что у нас проблемы с мобилизацией. Почему во всех странах призывают с 17-ти, а у нас с 25-лет ", — высказался нардеп.

Он подчеркнул, что "мы все люди этой страны и должны ее защищать"

"Кто определил, что цена чьей-то жизни дороже?. Украинец точно с 20 лет способен стать солдатом, если в Конституции есть, что он может в 21 год быть депутатом", — добавил нардеп.

В то же время, на днях в ВР отметили, что мобилизации от 18 лет в Украине не будет.

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