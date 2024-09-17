Нардеп Кучеренко призывает правительство не допустить банкротства стратегического НПЗ "Укртатнафты"

Стратегический Кременчугский НПЗ Укртатнафты может быть объявлен банкротом из-за действий Сергея Корецкого, одновременно возглавляющего как "Укрнафту", так и "Укртатнафту".

Об этом в своем сообщении в "Фейсбуке" предупреждает народный депутат Алексей Кучеренко.

Он отмечает, что Корецкий использует свое двойное предназначение, чтобы манипулировать финансовыми потоками между двумя государственными компаниями. Как сообщает нардеп, эти действия могут привести к серьезным последствиям для "Укртатнафты" и ее дальнейшему функционированию.

"Вместе с помощниками мы проанализировали взаимоотношения между "Укрнафтой" и "Укртатнефтью", и обнаружили, что фактически из одной компании высасываются деньги в пользу другой, что под руководством Корецкого доводит первую до банкротства", — отмечает Кучеренко. По его словам, доходы "Укрнафты" за первое полугодие 2024 года значительно выросли, но это увеличение стало возможным только из-за искусственно заниженных в учете операций с нефтепродуктами.

Нардеп также обращает внимание на то, что финансовые отчеты "Укртатнафты" не отражают реальную ситуацию. Кучеренко отмечает критическую нехватку нефти, которую компания имела на хранении. Как отмечает депутат, эта нефть была переработана в нефтепродукты, потому что во время ракетных атак россиян нельзя было держать нефть в огромных резервуарах вместимостью 50 тысяч тонн. Для этого предварительный менеджмент произвел из этой нефти максимально возможное количество нефтепродуктов и разместил их в маленьких резервуарах для продукции на территории всего предприятия, что в десятки раз уменьшало риск потери.

Но когда руководитель Укрнафты Корецкий возглавил еще и Укртатнафту, и пришел на Кременчугский НПЗ, он зафиксировал отсутствие нефти и обратился в правоохранительные органы с заявлениями о краже. Смешнее всего то, что свалившиеся на него с неба готовые нефтепродукты он берет на баланс, реализует по рыночным ценам и позиционирует себя как самого успешного менеджера.

"Идем дальше, в 1 полугодии 2023 года, Корецкий в Укртатнафте берет на учет эти выявленные излишки нефтепродуктов по нулевой себестоимости, потому что документы на них отсутствуют и продает сам себе за копейки в Укрнефть, которую тоже возглавляет. Полученные за бесценок нефтепродукты, Укрнафта и министерству обороны по рыночным ценам и получает фантастическую прибыль, которая разгоняется по всем СМИ в качестве достижений нового государственного менеджера", — объясняет Кучеренко.

Народный депутат также отмечает, что судебные споры между двумя государственными компаниями, которые возглавляет Корецкий, который по сути судится сам с собой, могут иметь разрушительные последствия для "Укртатнафты".

"Хотел бы напомнить господину Корецкому, который возглавляет кроме Укрнафты еще и Укртатнафту, что у него осталось всего 2 дня, которые выделил своим определением Верховный суд, на уплату 1,5 миллиона гривен судебного сбора. В случае неуплаты сбора, Верховный Суд закроет производство и возглавляемый им Кременчугский НПЗ должен вернуть Укрнафте или 183 тысячи тонн нефти, которая уже не существует, потому что она переработана, а нефтепродукты уже реализована Укрнефтью, или 6,4 миллиарда гривен в денежной форме, которых у Кременчугского НПЗ нет и не будет, потому что именно благодаря менеджерскому таланту Корецкого весь центр прибыли перемещен в Укрнафту", — отметил Кучеренко.

"Логическим завершением судебного решения станет банкротство стратегического НПЗ государства" — заключает нардеп и призывает власти вмешаться в ситуацию, чтобы предотвратить финансовую катастрофу для "Укртатнафты", поскольку ее деятельность является критически важной для обеспечения страны топливом в военное время.