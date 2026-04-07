Нардеп Куницкий не вернулся в Украину и задекларировал жилье в Канаде — что известно

Декларация нардепа Куницкого подтвердила наличие квартиры в Канаде и отсутствие зарплаты в Верховной Раде за последний год / © из соцсетей

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Куницкий, покинувший Украину в 2024 году и до сих пор не вернувшийся, указал в своей декларации жилье за границей.

Об этом свидетельствуют данные декларации, проанализированные движением «Честно».

Парламентарий пользуется квартирой в Канаде площадью 43 квадратных метра. С 1 октября 2024 года он проживает там безвозмездно. Владелицей жилья является иностранная гражданка Йона Тьян.

В то же время в декларации за 2024 год информация об этом помещении отсутствует, на что обратили внимание аналитики.

По открытым данным, Куницкий больше года не участвует в заседаниях Верховной Рады. Тем не менее, он сохраняет мандат и входит в состав парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Также в декларации говорится, что в течение последнего года депутат не получал заработную плату в Верховной Раде.

Что известно о Куницком

Ранее имя Александра Куницкого неоднократно фигурировало по резонансным делам в Украине. В частности, сообщалось о конфликтах с его участием в Киеве в период 2023-2024 годов. Так, вместе с Артемом Дмитруком Куницкий избил парня. Пострадавший утверждал, что они обвинили его в мошенничестве и потребовали деньги.

Нардеп покинул Украину в сентябре 2024 года и с тех пор не возвращался. Сначала сообщалось, что он уехал за границу, а именно в США.