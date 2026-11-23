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Нардеп Лабазюк был приговорен к семи годам заключения: в чем его признали виновным
ВАКС приговорил нардепа Сергея Лабазюка к 7 годам заключения по делу о попытке подкупа Кубракова и Найема.
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал народного депутата от группы «За будущее» Сергея Лабазюка виновным в попытке подкупа руководства Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Его приговорили к семи годам лишения свободы. Другому фигуранту дела — директору компании «ЮАР ДИ Украинские дороги» Денису Назимову — назначили шесть лет заключения.
Об этом сообщила Transparency International Ukraine.
В то же время суд оставил обоим обвиняемым меры пресечения в виде залога. Для Лабазюка ее размер составляет 40 млн грн, для Назимова — 12 млн грн. На обоих возложены процессуальные обязанности.
К акционерному обществу «Ю АР ДИ» суд также применил штраф в размере 10 млн грн. Также принято решение о специальной конфискации 150 тыс. долларов, изъятых как неправомерная выгода.
В чем обвиняли Сергея Лабазюка
Речь идет о попытке подкупа тогдашнего вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова и главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема в 2023 году.
По версии обвинения народный депутат пытался договориться о получении подрядов на восстановление инфраструктуры на сумму около 1 млрд грн. При содействии в заключении контрактов должностным лицам вроде бы предлагали неправомерную выгоду в размере 3-5% от стоимости подрядов.
Во время судебного заседания Денис Назимов отрицал совершение преступления. Он заявил, что, по его мнению, речь шла о провокации со стороны Мустафы Найема, который якобы пытался побуждать его и Лабазюка к неправомерным действиям.
Какого наказания требовала прокуратура
Во время судебных прений прокурор просила назначить Сергею Лабазюку 8 лет и 6 месяцев лишения свободы, а Денису Назимову — 8 лет.
Также обвинение настаивало на конфискации имущества обоих фигурантов и лишении их права занимать должности в органах государственной власти.
Для компании «ЮАРДИ» прокурор просила назначить штраф в размере 70 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и конфисковать долю в ее уставном капитале.
Однако суд назначил фигурантам меньшие сроки заключения и применил к компании штраф в 10 млн. грн.
Напомним, фигурант дела «Карфаген» удивил заявлением в ВАКС. Подозреваемому псевдо «Боксер», которого следствие называет подчиненным руководителя преступной организации, избрали меру пресечения.