Лабазюку и его сообщнику вынесли приговор

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал народного депутата от группы «За будущее» Сергея Лабазюка виновным в попытке подкупа руководства Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Его приговорили к семи годам лишения свободы. Другому фигуранту дела — директору компании «ЮАР ДИ Украинские дороги» Денису Назимову — назначили шесть лет заключения.

Об этом сообщила Transparency International Ukraine.

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В то же время суд оставил обоим обвиняемым меры пресечения в виде залога. Для Лабазюка ее размер составляет 40 млн грн, для Назимова — 12 млн грн. На обоих возложены процессуальные обязанности.

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К акционерному обществу «Ю АР ДИ» суд также применил штраф в размере 10 млн грн. Также принято решение о специальной конфискации 150 тыс. долларов, изъятых как неправомерная выгода.

В чем обвиняли Сергея Лабазюка

Речь идет о попытке подкупа тогдашнего вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова и главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема в 2023 году.

По версии обвинения народный депутат пытался договориться о получении подрядов на восстановление инфраструктуры на сумму около 1 млрд грн. При содействии в заключении контрактов должностным лицам вроде бы предлагали неправомерную выгоду в размере 3-5% от стоимости подрядов.

Во время судебного заседания Денис Назимов отрицал совершение преступления. Он заявил, что, по его мнению, речь шла о провокации со стороны Мустафы Найема, который якобы пытался побуждать его и Лабазюка к неправомерным действиям.

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Какого наказания требовала прокуратура

Во время судебных прений прокурор просила назначить Сергею Лабазюку 8 лет и 6 месяцев лишения свободы, а Денису Назимову — 8 лет.

Также обвинение настаивало на конфискации имущества обоих фигурантов и лишении их права занимать должности в органах государственной власти.

Для компании «ЮАРДИ» прокурор просила назначить штраф в размере 70 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и конфисковать долю в ее уставном капитале.

Однако суд назначил фигурантам меньшие сроки заключения и применил к компании штраф в 10 млн. грн.

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Напомним, фигурант дела «Карфаген» удивил заявлением в ВАКС. Подозреваемому псевдо «Боксер», которого следствие называет подчиненным руководителя преступной организации, избрали меру пресечения.

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