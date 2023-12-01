Нардеп Максим Ефимов сложил мандат: что об этом известно и какие угрозы несет

Депутатская деятельность, как говорит нардеп, требует слишком много усилий.

В Украине сложил депутатский мандат Максим Ефимов. Он был председателем депутатской группы "Восстановление Украины" и выходцем из Краматорска.

Об этом нардеп написал на своей странице в соцсети.

По его словам, с первого дня Великой войны команда Краматорского городского совета в режиме 24/7 организует жизнедеятельность общины. За это время они вместе с местными жителями построили ключевой прифронтовый узел страны.

"Он стал прибежищем для десятков тысяч гражданских переселенцев. Хабом, обеспечивающим потребности наших военных. В настоящее время команда максимально вовлечена в процессы сохранения промышленного и экономического потенциала города. В частности, путем релокации мощностей с обустройством на новых местах наших специалистов – самого ценного актива украинской Победы", — отметил Ефимов.

В то же время депутатская деятельность, как говорит нардеп, требует слишком много усилий.

“Их, скажу откровенно, не хватает, и они не всегда результативны. Я никогда не занимался имитациями. Не воспринимаю условностей и всегда настроен на результат. Именно поэтому объявляю о сложении полномочий депутата Верховной Рады Украины», – написал Максим Ефимов.

О сложении мандата Ефимова написали и в телеграмм-канале "Железный нардеп".

“Из интересного, Максим Ефимов не просто народный депутат, а глава депутатской группы “Восстановление Украины”. В группе на сегодня 17 депутатов, что является минимальным количеством для существования группы. С составлением мандата Ефимовым в группе останется только 16 человек, что вообще ставит под риск существование этой группы. Разве что кто-нибудь новый присоединится к группе в течение двух недель”, — добавил нардеп Ярослав Железняк.

Напомним, что нардеп Лабазюк вышел из-под стражи через несколько часов после суда – за него внесли более 40 млн грн залога.

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