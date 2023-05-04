Нардеп "набил морду" россиянину, пытавшему украсть флаг Украины на саммите ПАЧЭС (видео)

Между украинской и российской делегациями на саммите ПАЧЭС произошло несколько столкновений.

Депутаты Верховной Рады на проходившем в Анкаре саммите парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) попытались сорвать выступление российской депутатки, которая надела символ российской агрессии "георгиевскую ленту".

Об этом сообщает издание Anadolu.

Схватка произошла во время выступления депутата Госдумы Ольги Тимофеевой, которая надевала на свой пиджак "георгиевскую ленту", символизирующую российскую агрессию. Депутаты от Украины попытались развернуть флаги за ее спиной, почему пытались помешать члены российской делегации.

Скуфл брок из между украинским и российским союзниками на заседании парламентской сессии Ассамблеи Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) в Туркийском capitalе Ankara



Тензенты, потрясенные после Украинцев, разорвали русский официальный характер pic.twitter.com/AzZiQi2B6L — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 4, 2023

В ситуацию вмешался спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, объявивший перерыв. Кроме того, он потребовал вывести делегацию, нарушившую регламент.

"Здесь будет говорить тот, кому предоставлено слово. Я не позволю нарушить покой и порядок ведения мероприятия. Если у кого-то есть подобные намерения, то пусть покинет помещение", – сказал он.

Он также добавил, что каждый имеет право высказать свое мнение в устной форме. "В этом нет ничего плохого. Однако если будут сделаны попытки проведения акций, то площадка сегодняшнего собрания перестанет быть парламентским мероприятием и превратится в уличное движение", – отметил турецкий спикер.

Впоследствии в кулуарах член российской делегации пытался утащить украинский флаг, но находившийся рядом народный депутат Александр Мариковский "отвоевал" его, нанеся россиянину несколько ударов.

Напомним, ранее сообщалось, что посольство РФ в Гааге постоянно стегало украинские флаги перед учреждением, поэтому нидерландцы выставили охрану.

Кроме того, мы ранее информировали, что баллотируемый в парламент Болгарии член маргинальной партии МИР Атанас Стефанов выбросил с балкона мэрии болгарской столицы Софии флаг Украины.

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