Нардеп намекнул на производство украинских дальнобойных ракет: "Мы над этим работаем"

Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский намекнул, что в Украине также работают над изготовлением собственных дальнобойных ракет, ведь поставлять такие виды вооружения партнеры пока отказываются.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"Мы над этим работаем. Мне нравится этот известный диалог, когда в Израиль приезжали и спрашивали, есть ли у них ядерное оружие: "Нет, у нас его нет, но если будет нужно — мы его применим". Так вот: у нас нет дальнобойных ракет, но в случае необходимости, мы применим такие ракеты собственного производства по территории Российской Федерации", — сказал Вениславский.

Нардеп также прокомментировал недавнее решение США передать Украине боеприпасы GLSDB к HIMARS дальностью до 150 километров. По его словам, опасения западных партнеров перед эскалацией войны бесполезны, ведь РФ сама уже нарушила все "красные линии".

"До сих пор ведутся постоянные дискуссии, что более дальнобойные средства поражения, по мнению некоторых наших западных партнеров, могут повлечь за собой дальнейшую эскалацию. Хотя мне сложно представить, о какой дальнейшей эскалации идет речь. Уже перейдены все возможные уровни эскалации, которые Путин мог себе позволить, в том числе и применение ракет по гражданским инфраструктурным объектам. Однако такая осторожность сохраняется, к величайшему сожалению", — сказал Вениславский.

Нардеп добавил, что мир был не готов к такой войне и даже не накапливал такое количество боеприпасов, которое сейчас используется.

"Это наиболее массовое применение различных средств поражения еще со времен Второй мировой войны – такого еще не было за последние 80 лет. Расход боеприпасов очень интенсивный, а производственные мощности не успевают за этими темпами", — отметил нардеп.

Напомним, ранее Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина имеет полное право уничтожать на территории России объекты, представляющие угрозу национальной безопасности государства. По его словам, речь идет о применении оружия украинского производства.

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