Нардеп назвал скандальные видео с "бусификацией" продуктом ИИ
Вениславский уверен, что негатив о ТЦК в основном сгенерирован искусственным интеллектом.
Народный депутат от фракции «Слуга народа» Федор Вениславский заявил, что большинство негативных видео о деятельности ТЦК в медиа и соцсетях якобы создано с помощью искусственного интеллекта.
Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде.
«Как сегодня можно увидеть в средствах массовой информации, подавляющее количество критических замечаний о деятельности ТЦК и СП — это продукт деятельности искусственного интеллекта. Мы должны это понимать, но совершенствовать и обеспечивать справедливость мобилизации — это приоритет номер один», — сказал Вениславский.
Ранее сообщалось, что в Ровенской области военные ТЦК применили слезоточивый газ к 15-летней.
Также мы писали, что Тернопольский ОТЦК начал служебное расследование после появления видео, где военный ТЦК угрожает мобилизованному.