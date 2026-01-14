Нардеп назвал скандальные видео с "бусификацией" продуктом ИИ

Федор Вениславский / © Верховная Рада Украины

Реклама

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Федор Вениславский заявил, что большинство негативных видео о деятельности ТЦК в медиа и соцсетях якобы создано с помощью искусственного интеллекта.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде.

«Как сегодня можно увидеть в средствах массовой информации, подавляющее количество критических замечаний о деятельности ТЦК и СП — это продукт деятельности искусственного интеллекта. Мы должны это понимать, но совершенствовать и обеспечивать справедливость мобилизации — это приоритет номер один», — сказал Вениславский.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Ровенской области военные ТЦК применили слезоточивый газ к 15-летней.

Также мы писали, что Тернопольский ОТЦК начал служебное расследование после появления видео, где военный ТЦК угрожает мобилизованному.