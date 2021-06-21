Нардеп, называвший коронавирус "выдуманной болезнью", расскажет в ПАСЕ о COVID-паспортах

В декабре прошлого года нардеп от "Слуги народа" назвал COVID-19 выдуманной болезнью.

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук, ранее заявивиший, что не верит в эффективность вакцин от коронавируса, так как считает болезнь "выдуманной", выступит на сессии ПАСЕ на тему COVID-паспортов.

Об этом "слуга народа" написал на своей странице в Facebook.

Камельчук будет спикером от Европейской народной партии на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Тема доклада — COVID passes and certificates (COVID-пропуска, сертификаты).

"Стоит сохранить баланс между потребностями сдерживания угроз пандемии, правами человека и возможностями бизнеса, особенно в сфере отдыха, что актуально особенно летом", — написал он.

Напомним, что в декабре прошлого года Камельчук в эфире телканала "Наш" заявил, что не доверяет ни одной в мире вакцине от коронавируса, поскольку, по его убеждению, COVID-19 якобы "вымышленная" болезнь.

Впоследствии он объяснил скандальные слова сделал новое резонансное заявление.

По словам нардепа, якобы на мировом уровне происходит "манипулирование цифрами и статистикой". Нардеп убежден, что якобы людей будут "заставлять вакцинироваться", и, по его мнению, это "мировая стратегия, которая не оставляет выбора".

Новости Украины: "Слуги народа" против "ОПЗЖ": почему депутаты подрались в сессионном зале

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку