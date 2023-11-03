Нардеп Николаенко подтвердил, что сбил насмерть 18-летнюю девушку: как он это прокомментировал

Народный депутат Украины от "Батькивщины" Андрей Николаенко подтвердил, что под колесами его автомобиля сегодня, 3 ноября, погибла 18-летняя девушка.

Об этом он написал в своем Facebook.

"К сожалению, это правда. Сегодня со мной произошло самое страшное, что может случиться с водителем — под колесами автомобиля, которым я управлял, погиб человек", — написал он.

Николаенко пообещал всячески содействовать следственным действиям, которые сейчас проводит ДБР, и добровольно пройти все необходимые экспертизы.

"Я был трезвым, я не нарушал правил, но трагедии избежать не удалось. Случилось огромное горе, которое уже нельзя ни отмотать назад, ни отменить. Настоящее отчаяние – это когда ты никак не можешь повлиять на ситуацию. Мои самые искренние соболезнования родным. Не знаю, что еще сказать…" – написал нардеп.

Фото: Главное управление Национальной полиции в Житомирской области

Фото: Главное управление Национальной полиции в Житомирской области

Напомним, на трассе Киев — Чоп в Житомирской области 3 ноября народный депутат насмерть сбил 18-летнюю девушку. От полученных травм она скончалась на месте. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.

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