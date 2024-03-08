Нардеп о снижении призывного возраста: "Есть единая позиция"

Рада отдельно голосовала законопроект по уменьшению призывного возраста с 27 до 25, но документ до сих пор не подписан. Возможны два варианта: либо президент подпишет этот законопроект, либо эта норма будет проголосована в законопроекте о мобилизации.

Об этом сказал нардеп Егор Чернев в интервью "Украинским новостям".

"Есть согласование внутри Комитета о том, что норма должна остаться – уменьшение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Дальше процедурно, что будет первым подписано, то и вступит в действие", – говорит Чернев.

Он подчеркнул, что есть единая позиция и в Министерстве обороны, и в ВСУ, и в Верховной Раде. Последнее слово, последняя подпись остается за Президентом.

Напомним, юрист рассказала, как реализовать свое право на отсрочку от мобилизации.

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