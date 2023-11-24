Нардеп Одарченко был исключен из партии "Слуга народа" из-за коррупционного скандала

Решение было принято единогласно всеми членами дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия партии " Слуга народа " исключила из состава политической силы Андрея Одарченко.

Также читайте Взятка в криптовалюте: подозреваемого нардепа взяли под стражу

Об этом в Facebook сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Решение было принято единогласно всеми членами дисциплинарной комиссии.

"23 ноября на заседании дисциплинарной комиссии ЧП "Слуга Народа" всеми членами было единогласно поддержано решение об исключении из членов партии Андрея Одарченко", – сообщила Шуляк.

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат Украины, член комитета по антикоррупционной политике Андрей Одарченко предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найему взятку в криптовалюте Bitcoin в эквиваленте 50 тыс. дол. США.

Кроме того, мы ранее информировали, что у экспредседателя Госспецсвязи Юрия Щиголя, подозреваемого в "схематозе" на десятки миллионов гривен, нашли огромное состояние. Только криптовалютой у экспосадовщика аж 1,5 миллиона долларов.

Читайте также: