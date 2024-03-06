Нардеп от "Слуги народа" причастен к торговле с РФ и оккупированным Крымом — "Схемы"

Завод Autoenterprise находится в Харькове и занимается выпуском зарядных станций для электромобилей.

Крупный украинский завод Autoenterprise, прямое отношение к которому имеет народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Куницкий, несмотря на российское вторжение, начиная с 2016 года, поставлял свою продукцию в Российскую Федерацию, в том числе для государственной структуры "Россети".

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы".

Завод Autoenterprise находится в Харькове и занимается выпуском зарядных станций для электромобилей. Это собственно украинская разработка, успешный бизнес харьковских инженеров с локальным производством.

Причастность нардепа

Куницкий всячески афишировал свою принадлежность к этому бизнесу, в частности, публично рассказывал, что он "руководитель рекламного отдела компании Autoenterprise".

Учитывая документы, оказавшиеся в распоряжении "Схем", Куницкий был глубоко интегрирован в холдинг и работал на разных должностях в фирмах Autoenterprise.

Народный избранник также входил в органы управления холдинга Autoenterprise: вплоть до избрания депутатом был членом наблюдательного совета в другой компании – НПП "Система". Это, собственно, и есть завод, который производит электрозарядные станции в Харькове.

Получив мандат, Куницкий сделал официального владельца Autoenterprise Дмитрия Никонова своим помощником, а свою депутатскую приемную разместил прямо на харьковском заводе.

Торговля с Россией

Молодая и успешная украинская компания не погнушалась сотрудничать со страной-агрессором, активно распространив свой рынок сбыта на Российскую Федерацию. Туда холдинг Autoenterprise начал поставлять свою продукцию минимум с 2016 года.

Журналисты "Схем" смогли получить и проанализировать около десятка контрактов холдинга Autoenterprise и верифицировать их.

Заказчиком харьковского оборудования в России в большинстве своем были частные клиенты. Но украинские зарядки также заказывали государственные структуры России, например холдинг "Россети".

Сотрудничество с бизнесменом в Крыму

В 2021 году харьковское предприятие начало партнерство с крымским бизнесменом Русланом Девлечаевым, который на базе харьковской продукции построил сеть заправочных станций в Крыму под эгидой оккупационных властей полуострова. После незаконной аннексии полуострова Россией в 2014 году он остался в Симферополе, получил российское гражданство и перерегистрировал свой бизнес по законодательству РФ.

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"Схемы" документально отследили весь путь и обстоятельства, по которым зарядные станции украинского производства попали из Харькова на оккупированный полуостров, и приводят доказательства, которые подвергают сомнению утверждение руководства Autoenterprise, что им не было известно конечное место назначения их продукции.

После аннексии Россией Крыма украинские законы лишь некоторое время позволяли торговать с Крымом и только между украинскими компаниями. И только напрямую через украинские пункты пропуска. Но не через Россию.

Что касается европейских санкций, то с 2014 года существовал прямой запрет поставлять для Крыма определенные категории товаров. Участие в развитии транспортной инфраструктуры оккупированного полуострова среди запрещенной деятельности.

Напомним, ранее стало известно, что директор донецкой фирмы и брат олимпийского чемпиона Василий Бубка снабжал горючее оккупантами и платил "налоги" террористам "ДНР".

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