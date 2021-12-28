Нардеп от "Слуги народа" купил телеканал: обещает не вмешиваться в редакционную политику

Нардеп от "Слуги народа" купил телеканал: обещает не вмешиваться в редакционную политику

Сам Ковалев также подтвердил информацию и отметил, что его семья купила телеканал, чтобы сделать его одним из лидеров среди информационных каналов.

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил "4 канал". Предыдущим владельцем телеканала был экснардеп Дмитрий Добродомов.

Об этом сообщила украинская правда со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что Ковалев присутствовал на новогоднем корпоративе "4 канала". Уже тогда его представили коллективу, как нового владельца. Сразу во время праздника нардеп подписал с менеджментом соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

Сам Ковалев также подтвердил информацию и отметил, что его семья купила телеканал, чтобы сделать его одним из лидеров среди информационных каналов.

"Проукраинский вектор канала будет сохранен, независимая редакционная политика также (при знакомстве с коллективом я уже подписал соответствующее редакционное соглашение). Считаю, что телеканал должен быть более четко направлен на усиление объединительных процессов в украинском обществе", — написал Ковалев в своему Facebook.

Как сообщает УП, согласно открытым данным ООО "ТРК "ИНТЕРРАДИО", учредителем юридического лица является Алексей Ковалев, доля его собственности составляет 100%. Сумма уставного фонда указана 4 363 511 грн. Конечными бенефициарными владельцами телеканала, которые "имеют прямое решающее влияние" есть Иван и Наталья Ковалевы, вероятно, родители "слуги".

Напомним, в ноябре народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Ковалев попал в ДТП на трассе "Киев — Одесса".

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