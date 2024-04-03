Нардеп от "Слуги народа" предлагает, чтобы предприятия покупали "бронь" для работников – Гончаренко

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что его коллега в Верховной Раде Дмитрий Наталуха предлагает, чтобы в новом законопроекте о мобилизации был пункт о том, что предприятия могут покупать бронирование для своих работников.

Об этом Гончаренко написал в Facebook.

"Благодаря нашим с вами усилиям удалось сбить инициативу по бронированию за 35 тысяч зарплаты. Но радоваться рано. Потому что "слуга" Наталуха настаивает на том, чтобы предприятия "покупали" бронь для работников. Так, словно речь идет не о людях", — рассказал он.

По словам Гончаренко, предложение Наталухи предполагает, что за каждого забронированного работника предприятие должно платить ежемесячно 20 тысяч гривен и 1,5% военного сбора.

"Руководитель любого предприятия превращается в местного "божка-рабовладельца". Потому что только от него будет зависеть, останется ли работник в списке забронированных, или будет мобилизован... Бронирование — это не "откуп". Бронирование — это механизм прагматичного сохранения экономики. Никакие рабские схемы не помогут, когда однажды бизнес просто начнет закрываться из-за нехватки людей", — добавил Гончаренко.

Напомним, эксперт заявил, что в Украине хотели снизить призывной возраст до 23 лет.

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