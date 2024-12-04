Нардеп от "Слуги народа" выехал из Украины после подозрения в подделке заключения ВЛК – СМИ

Народный депутат от партии "Слуга народа" Роман Кравец, называющий себя владельцем Telegram-канала "Джокер", уехал из Украины 26 октября 2024 года и остается в Европе. Нардеп покинул страну после того, как стало известно, что он получил решение ВЛК о непригодности, находясь за границей.

Об этом пишет Oboz.ua.

Издание пишет, что 20 ноября своем расследовании Hromadske показало справку военно-врачебной комиссии Голосеевского района, на основании которой нардеп получил "белый билет". В этой справке указывается, что 16 июля 2024 года было проведено медицинское освидетельствование Романа Кравца и признано непригодным для прохождения службы с исключением из военного учета. Однако в это время сам Кравец находился за границей, поэтому физически не мог проходить ВЛК.

Справка нардепа была подписана главой ВЛК Голосеевского района Ольгой Соколовой и секретарем комиссии Ларисой Булавой. В справке также есть подпись самого Кравца, но по данным СМИ, он поддельный.

Вывод ВЛК о якобы непригодности нардепа к военной службе.

Кроме того, журналисты "Детектора медиа" пишут, что источник в Коммунальном некоммерческом предприятии "Консультативно-диагностический центр" Голосеевского района сообщил, что приказ о назначении Соколовой председателем ВЛК был издан ТЦК только 17 июля 2024 года, а приступила она к исполнению своих обязанностей. 18 июля, то есть через два дня после того, как будто бы подписала справку Кравца. В свою очередь, секретарь комиссии была включена в состав комиссии вообще только в следующем месяце – 9 августа, а фактически начала работать 10 августа. В июле она даже не работала в КНП КГЦ Голосеевского района.

Напомним, ранее сообщалось, что скандальный нардеп от партии "Слуга народа" Куницкий уехал за границу в командировку и не вернулся.

Кроме того, мы ранее информировали, что народную депутатку от "Слуги народа" подозревают в незаконном обогащении на 20 млн. долларов.

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