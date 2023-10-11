Нардеп получил подозрение из-за хищения газа на 2,1 млрд грн – что известно

НАБУ и САП сообщили народному депутату о подозрении в организации завладения природным газом.

Народному депутату Украины, который организовал завладение природным газом на сумму более 2,1 млрд грн и легализовал незаконно полученную прибыль, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ и САП.

По данным следствия, в течение 2013-2017 годов народный депутат, привлекая пятерых других людей, организовал завладение природным газом подконтрольными ему служащими Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ (Львовщина) на общую сумму более 2,155 млрд грн.

По данным "Интерфакс-Украина", речь идет о Ярославе Дубневиче от депутатской группы "За будущее".

"10 октября 2023 года указанный нардеп не явился на вызов за повесткой и не отвечал на телефонные звонки от детективов. Защитники народного депутата сообщили следствию, что не владеют информацией о местонахождении последней и телефонной связи с ним также не располагают. В течение дня детективы НАБУ совместно с прокурором САП пытались установить местонахождение нардепа для вручения подозрения, однако его не нашли ни по одному адресу, имеющемуся в следствии, так как местонахождение нардепа так и не установлено, принято решение о сообщении ему о подозрении в порядке ст. 135 УПК Украины", — сообщает пресс-служба САП.

Действия депутата квалифицировали по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса. Ему может грозить до 12 лет тюрьмы.

Другим участникам схемы о подозрении сообщили в январе 2018 года – эпизод по хищению газа на 1,4 млрд грн и в августе 2020 года – эпизод по хищению газа на 729,8 млн грн.

Напомним, работники НАПК выявили признаки приобретения необоснованных активов во время проведения мониторинга образа жизни заместителя начальника Полтавского военкомата.

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