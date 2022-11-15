Нардеп призвал херсонцев обращаться в полицию, чтобы обнаружить коллаборантов и диверсантов

В Херсоне остались люди в гражданской форме, которые это сделали не для того, чтобы убежать, а для того, чтобы продолжать разведывательно-диверсионную деятельность, говорит Сергей Рудык.

Несмотря на освобождение Херсона от российской оккупации в городе до сих пор опасно из-за большого количества мин и переодетых членов разведывательно-диверсионных групп, которые притворяются местными жителями.

Херсонцы призывают обращаться в полицию, чтобы ускорить выявление и обезвреживание коллаборантов и российских диверсантов.

Об этом в эфире Единого национального телемарафона рассказал полковник Вооруженных Сил Украины, народный депутат группы «Партія «За майбутнє» Сергей Рудык.

«К большому сожалению, в Херсоне опасно. И не смотря на то, что мы все радуемся, что город освобождается от оккупантов, мы подозреваем, что остались люди в гражданской форме, которые это сделали не для того, чтобы сбежать, а для того, чтобы продолжать разведывательно-диверсионную деятельность. Также оккупанты оставили огромное количество мин и иных «сюрпризов», которые мы уже наблюдали на других направлениях – Балаклее, Изюме и других городах. Но в Херсоне скорее всего их больше всего. Это основные опасности, которые есть еще на сегодняшний день. И пока наши силы обороны их не обезвредят, а это может продолжаться еще какое-то время, я бы хотел в пример привести, потому что уже звучат разные оптимистичные прогнозы по разминированию, — в Хорватии, где война за независимость закончилась в 1995 году, до сих пор еще разминируют отдельные доли территории страны. Поэтому я хотел бы предостеречь граждан от слишком оптимистичных сценариев прихода мирной жизни в город. В области ситуация немного лучше, но все равно много осталось мин и растяжек. Основной вопрос сейчас – безопасность жителей. Как раз сегодня обнаружили человека, который признался, что остался в городе с разведывательно-диверсионной целью. Предполагаем, что таких людей может быть больше. Чтобы их всех обнаружить, нужно время и гражданская позиция местных жителей, проживших все эти месяцы в оккупации и знающих оккупантов в лицо. Кроме того, из многих квартир оккупанты выселили владельцев и поселили там непонятно кого. Мы приглашаем всех херсонцев обращаться в полицию. Мы должны очень быстро этих людей обезвредить», – отметил Сергей Рудык.

Кроме того, он напомнил, что из 53 депутатов Херсонского городского совета 19 являются представителями ОПЗЖ и Блока Сальдо.

«С электричеством, водой, связью в городе просто ужас. Это, пожалуй, самый большой город, который страдает от этих проблем. Хорошо, что здесь военная администрация, а не городской совет, где, я хотел бы напомнить, 19 представителей ОПЗЖ и «Блока Сальдо» из 53 депутатов горсовета. Меня очень беспокоит тот факт, что на сегодняшний день субъектами уголовных производств по организации псевдореферендумов являются всего не более ста человек. Мне кажется, что эта цифра должна быть гораздо больше. Эти люди известны, но нужно время, чтобы их всех обнаружить. Всех, кто работал на врага, кто организовывал образовательный процесс, псевдореферендумы. Нам нужно последовательно всех их выявить и привлечь к ответственности», – подчеркнул народный депутат.

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