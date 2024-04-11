Реальна ли мобилизация женщин: нардеп расставил точки над "і"

В Украине мобилизация женщин добровольная. Это касается даже медиков.

Об этом сказал народный депутат от фракции "Батькивщина", член комитета ВР по вопросам обороны, национальной безопасности и разведки Вадим Ивченко в интервью журналистке ТСН Марии Васильевой для проекта "Ремарки".

"Мобилизация женщин – добровольная. По всем категориям, даже фармацевты или врачи, акушеры и так далее... Пришли – мобилизуют, если они хотят, и то – на контракт... Контракт подписывают на срок, который они хотят. Не пришли, не хотят – никто эту историю даже поднимать не будет", – подчеркнул он.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о мобилизации.

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