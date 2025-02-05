Нардеп провел древний ритуал в помещении ВАКС, чтобы уберечься от судьи и прокурора

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Клочко, обвиняемый в незаконном обогащении, провел "ритуал засеивания мака" в зале Высшего антикоррупционного суда.

Об этом пишет Центр противодействия коррупции.

Судья ВАКС Виктор Маслов, рассматривающий дело Клочко, пожаловался на недопустимое поведение парламентария.

По словам судьи, вчера, 4 февраля, уборщики обнаружили семена мака в помещении суда: в коридоре, в местах, где осуществляют свою деятельность судьи и прокурор.

"Проверили камеры наблюдения. Как оказалось, нардеп Клочко провел ритуал засеивания мака. Это недопустимое поведение. Должно быть какое-то уважение", — возмутился судья ВАКС.

Он объявил депутату предупреждение и добавил, что если такая ситуация повторится, то суд будет принимать другие меры. Какие именно – не уточнил. Присутствовавший в зале суда Клочко кивнул в ответ.

Заметим, что засевание маком – древний украинский обряд, достигающий еще языческих времен. Засев маком осуществляли, в том числе и для защиты от злых сил, уроков и т.п. Также украинцы верили, что семена мака способствуют успеху и торговле.

Напомним, народный депутат Андрей Клочко обвиняется в незаконном обогащении на 11 млн грн. Также сообщалось, что 70-летняя мать Андрея Клочко – Наталья – в течение последних двух лет стала владелицей сразу двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто.

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