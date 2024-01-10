Нардеп раскритиковал распределение средств Минобороны: "Мы что, копья им дадим"

Народный депутат от "Батькивщины", член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Вадим Ивченко раскритиковал распределение средств Министерства обороны.

Об этом народный депутат высказался в эфире Радио Свобода.

По его словам, из бюджета 2024 года на закупку оружия выделено лишь 20% от общей суммы, 80% — это денежное довольствие.

"Меня беспокоит, когда в бюджете Минобороны, их бюджет на 2024 год 1,26 трлн гривен, из них почти 80 процентов – это денежное довольствие. На всю закупку оружия, на его ремонт, на покупку боекомплекта – 260 млрд грн. Это неправильные приоритеты Что будет, если мы призовем 400 тысяч человек, мы что пики дадим им, как в средневековье?Ну окей, автоматы Калашникова советские со склада.Что они будут делать, если у нас нет дронов, снарядов и техники.Поэтому я в принципе не понимаю этот подход "а давайте наберем столько-то людей", – сказал он.

Напомним, эксминистр экономики Милованов предложил поднять зарплаты военным и назвал цифру.

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