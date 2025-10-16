Завершение боевых действий в Украине уже скоро: депутат назвал вероятную дату

Война в Украине / © Associated Press

Есть вероятность прекращения боевых действий в Украине до Рождества.

Об этом заявил нардеп Юрий Камельчук в эфире " Ранок.LIVE».

Народный депутат отметил, что этот сценарий вероятен при встрече Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Путина в ближайшее время.

«Когда именно эта встреча состоится — неизвестно. Но если это произойдет в ноябре, мы можем увидеть остановку огня к Рождеству», — резюмировал Камельчук.

