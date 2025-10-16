- Дата публикации
Завершение боевых действий в Украине уже скоро: депутат назвал вероятную дату
Нардеп Юрий Камельчук назвал условие и срок вероятного окончания боевых действий — «до Рождества».
Есть вероятность прекращения боевых действий в Украине до Рождества.
Об этом заявил нардеп Юрий Камельчук в эфире " Ранок.LIVE».
Народный депутат отметил, что этот сценарий вероятен при встрече Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Путина в ближайшее время.
«Когда именно эта встреча состоится — неизвестно. Но если это произойдет в ноябре, мы можем увидеть остановку огня к Рождеству», — резюмировал Камельчук.
