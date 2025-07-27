Нардеп рассказал, будут ли блокировать мобильную связь во время атаки дронов

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Парламент ждет от Кабинета Министров и специалистов по технической экспертизе рекомендаций о введении ограничений мобильной связи в Украине в случае атак российских «Шахедов».

Об этом рассказал народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии УНИАН.

«Вопрос обсуждался на одном из крайних заседаний нашего комитета. Были очень горячие дискуссии и принято решение рекомендовать Кабинету Министров Украины разработать алгоритмы действия в таких ситуациях. Потому что враг действительно использует наши базовые станции мобильной связи, если работают для донаведения, для сверки координат. И это значительно повышает точность ударов средств поражения, которые применяют россияне», — сказал он.

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Он отметил, что этот вопрос продолжают исследовать и обсуждать с участием всех ключевых представителей сектора безопасности, правоохранителей и органов исполнительной власти.

По словам Вениславского, одни считают, что техническими средствами можно просто заблокировать сим-карты украинских операторов, которые используют противники, другие же утверждают, что это не даст результата, потому что карточки можно дистанционно активировать и после проверки выключать их уже не имеет смысла. Он добавил, что именно техническая экспертиза должна дать ответы на эти сложности.

Он подчеркнул, что любые решения парламента по этому вопросу будут приниматься только после получения экспертных заключений.

Нардеп отметил, что техническая экспертиза должна определить, возможно ли распознать сим-карты, которые использует враг. Если это окажется невозможным, рассматривается вариант частичного отключения мобильной связи в зонах пролета беспилотников. Он подчеркнул, что вопрос еще не решен, и сейчас обсуждают различные подходы. От правительства ожидают конкретных предложений по реализации.

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Напомним, ранее мы писали о том, что авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям «Конструкторского бюро Антонов» Константин Криволап заявлял, что полностью отключать связь во время атак БпЛА- плохая идея, потому что без нее останутся и спасательные службы.