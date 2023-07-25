Нардеп рассказал, почему США не могут обеспечить безопасность "зернового коридора"

Только Турция может обеспечить безопасность, но для этого требуется воля Эрдогана.

Соединенные Штаты, Турция или другие международные партнеры Украины не готовы обеспечивать безопасность " зернового коридора" в Черном море.

Об этом в эфире телемарафона заявил народный депутат из фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.

"Я бы больше возможно рассчитывал на Турцию, которая все же властвует в Черном море и имеет для того необходимый флот... Я не исключаю, что такое может быть. НАТО как Альянс – вряд ли, но вот какая-то из стран Альянса – теоретически может", — сказал он.

Он отметил, что Соединенные Штаты не смогут, потому что по конвенции Монтрё Турция перекрыла проход в Черное море и не пускает никаких военных кораблей.

"Поэтому остается собственно только у Турции, Румынии или Болгарии нет достаточного флота для того, чтобы конвоировать. Здесь все зависит от воли Эрдогана, если он на это решится, то, я думаю, что Российская Федерация не будет точно стрелять ни по флоту украинскому с зерном, ни по турецкому", — отметил Чернев.

Напомним, ранее сообщалось, что страны Европейского Союза готовы экспортировать практически всю украинскую сельхозпродукцию из-за специальных "коридоров солидарности".

Кроме того, мы ранее информировали, что для высшего военно-политического руководства РФ россияне подготовили закрытый итоговый "доклад", в котором говорится о технологиях, применявшихся для препятствования реализации работы "зернового коридора" и в итоге приведших к окончательному разрыву соглашения.

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