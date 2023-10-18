Нардеп с кучей квартир под Киевом хочет установить в Украине "День благодарения Богу"

Народный депутат от депутатской группы "За будущее" Виктор Мялык, подозреваемый в неуплате налогов на сумму 97 млн гривен, зарегистрировал в Верховной Раде законопроект по установлению в Украине праздника Дня благодарения Богу.

На сайте Верховной Рады законопроект по установлению праздника Дня благодарения Богу зарегистрировали 16 октября.

Согласно пояснительной записке, за дату его празднования Мялык предложил выбрать последнее воскресенье сентября, когда традиционно завершается сбор урожая.

"В этот день у каждого будет особый случай обратиться к Всевышнему с молитвой об очищении от грехов и духовном исцелении, с благодарностью о благосостоянии и хороших урожаях в нашей стране, с просьбой о сохранении мира, единства и независимости нашего государства", — написал нардеп, который также предприниматель и имеет в своей собственности более 150 квартир возле Киева.

Мялык считает, что этот праздник будут отмечать на межконфессиональном уровне: “Чтобы весь украинский народ мог обратиться к Богу с благодарностью за Его милость, которая была явлена к украинскому народу в разные исторические времена и проявляется в настоящее время, когда Украина оказалась в условиях полномасштабной вооруженной злости со стороны русской Федерации. Это будет способствовать развитию и консолидации межконфессиональных отношений в религиозной среде Украины”.

Напомним, в Верховной Раде Украины 6 октября депутаты во время заседания выдергивали друг у друга телефоны, а затем подрались и порвали штаны.

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