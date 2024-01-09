Нардеп сказал, примет ли комитет решение по закону о мобилизации

Скорее всего, сегодня, 9 января, его не будут принимать.

Комитет обороны до сих пор рассматривает #10062 о реестре военного учета. Вопросы мобилизации даже не начинали.

Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк.

"Все больше (неформально) говорят, что сегодня по закону о мобилизации решения комитета приниматься не будет (о чем писал раньше)", – отметил нардеп.

Правда, добавил он, в скором времени в ОП совещание по повестке дня Парламента, поэтому после него позиция может измениться.

Ранее говорилось, что в законопроекте о мобилизации есть проблемы с половиной пунктов.

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