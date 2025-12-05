Анна Скороход / © УНИАН

Народный депутат Анна Скороход, которую НАБУ и САП подозревают в вымогательстве у предпринимателя $250 тыс. взятки, фигурирует на так называемых «пленках Миндича», раскрывающих коррупцию в украинской энергетике.

Об этом сообщил бывший председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в своей заметке на Facebook.

По его словам, на записях, обнародованных НАБУ, есть эпизод, когда помощник экс-нардепа-предателя Деркача Игорь Миронюк с псевдонимом «Рокет» говорит, что хочет поручить именно Анне Скороход направление определенных депутатских запросов.

«Могу засвидетельствовать, что депутат периодически бомбардировала своими запросами менеджмент „Укрэнерго“, а ответы компании почти мгновенно оказывались на телеграмм-помойках Офиса президента», — сообщил Кудрицкий.

Он также напомнил, что Скороход входит в состав временной следственной комиссии по энергетике, которая, по его словам, «атаковала „неугодные“ Галущенко и Миндичу госкомпании и всячески „не замечала“ коррупции в „Энергоатоме“ и Минэнерго».

«Коррупционеры, которые выгораживают фигурантов Миндичгейта — что может быть лучшей рекламой? Только заслуженное, тяжело выработанное подозрение», — подытожил он.

Напомним, в пятницу, 5 декабря, стало известно об обысках у представительницы партии «За будущее» народного депутата Анны Скороход. В НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной группы, которую возглавляла нардеп.

По информации СМИ, которые ссылаются на источники в правоохранительных органах, Скороход подозревают в получении крупной взятки. Якобы задокументировано, как депутат вместе с сообщниками требовала с предпринимателя 250 тысяч долларов.

Сама Анна Скороход назвала следственные действия «прямым давлением на оппозицию и попыткой заблокировать политическую деятельность».