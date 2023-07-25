Нардеп "Слуги народа", отвечающий за нацбезопасность, "засветился" на Мальдивах — расследование

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп партии "Слуга Народа" 48-летний Юрий Аристов в середине июля был замечен в 5-звездном отеле Waldorf Astoria Maldives, расположенном на частном острове Итхаафуши, Мальдивы.

Об этом пишут журналисты "Следствия.Инфо" со ссылкой на источники.

Журналисты издания позвонили по номеру мальдивской гостиницы, указанному на его сайте. Работники курорта подтвердили, что Аристов находился в гостинице, но уже выселился.

Журналисты обнародовали диалог с ресепшненом отеля:

Ж .: По нашей информации, Юрий Аристов зарегистрировался в вашем отеле. Может быть, он был вашим гостем на прошлой неделе?

WA : На данный момент он не в отеле.

Ж .: Возможно, вы можете проверить, что он уехал из гостиницы?

WA : Да, они уехали.

Как пишут журналисты, Waldorf Astoria Maldives – это 5-звездочный курорт, расположенный "среди белых песков и кристально голубых вод" на самом большом острове Мальдив. Курорт насчитывает 119 вилл. Стоимость проживания на двоих за одну ночь в отеле, в соответствии с ценами на сервисе Booking.com, варьируется от 100 тысяч гривен за виллу на пляже с бассейном и двуспальной кроватью и до 323 тысяч гривен за виллу с двумя спальнями и бассейном. Также в отеле есть позиция за более чем миллион гривен за одну ночь — с тремя спальными комнатами, бассейнами и доступом к пляжу.

Однако, в какой именно вилле отдыхал "слуга народа" – неизвестно.

После того, как в гостинице подтвердили пребывание Аристова, журналисты позвонили депутату лично, но тот не ответил.

Вместо этого с журналистами связалась пресс-секретарь депутата Оксана Омельченко, однако она не смогла ответить о том, где сейчас находится ее руководитель – в Украине или еще на Мальдивах – и попросила отправить журналистский запрос.

"Несмотря на обещание ответить на запрос через несколько часов, и помощница, и сам депутат проигнорировали дальнейшие попытки журналистов "Следствия.Инфо" получить ответы на присланные вопросы. В частности, на каких началах 48-летний депутат пересек украинскую границу и рабочей ли была его поездка на Мальдивы", — рассказали журналисты.

"Следствие.Инфо" также связалось с супругой нардепа Мариной Аристовой. Женщина сказала, что Аристов был в Вильнюсе, а также добавила, что "у нее своя личная жизнь, а у мужа — своя".

Юрий Аристов 7 июля на своей странице в Facebook публиковал снимки из Вильнюса (Литва). Туда он, возможно, ездил с дипломатической миссией. Об этом свидетельствует подпись под фотографиями: "В оборонном комитете Сейма обсудили поставки установок Nasams, которые Литва приобрела для украинской армии".

Что известно о Юрии Аристове

Юрий Аристов в 2019 году был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Слуга Народа". В декабре 2022 года Юрий Аристов был избран заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Ранее журналисты уже писали о любви нардепа к экзотическим островам. В частности, в прошлом году во время зимних каникул Верховной Рады Аристов улетел на остров Занзибар в Африке. Стоимость тура для всей семьи в четырехзвездочном отеле стартует от 170 тысяч гривен.

Напомним, в январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский напомнил об условиях выезда за границу чиновников или депутатов. Тогда Зеленский подчеркнул, что любой выезд нардепов за границу должен быть согласно соответствующему решению СНБО.

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