Нардеп, установивший на Винничине памятник матерям, пожелал всем украинкам дождаться своих сыновей и мужей с войны

Народный депутат из группы «Партия «За майбутнє» Петр Юрчишин, 10 лет назад установивший в Хмельнике первый в Украине памятник матери, пожелал, чтобы все матери дождались своих сыновей и мужей домой.

Он отметил, что каждого из нас родила и воспитала мама. И судьба у каждой мамы непростая.

«Моя мама осталась в 30 лет с тремя мальчиками из-за трагической гибели отца на работе. Я, старший сын, тогда ходил в шестой класс, а маленькому было всего пять лет. Мы с братьями тяжело работали, помогая маме, прошли через все трудности. Она с детства привила нам любовь к людям и земле. А уже во взрослой жизни однажды я пришел к знакомому скульптору и увидел у него на полке скульптурку матери, которая меня очень поразила. И я предложил ему сделать мемориальный знак в честь всех матерей. Таким образом, появилась такая скульптура – мама в окно выглядывает сына. Желаю сегодня всем матерям, чтобы они дождались своих сыновей и мужчин и чтобы были счастливы!», — отметил Петр Юрчишин.

По его словам, идея скульптурной композиции принадлежит местному скульптору Виктору Стукану, работавшему над ней около полугода. Кроме того, на памятнике выбиты строчки местного поэта Николая Лукова – «Приезжайте чаще домой, потому что не вечны ни отец, ни мать. Завтра можете их не застать. Приезжайте почаще домой…».

Читайте также:

"Пожалуйста, не трогайте взрывчатку": в Днепропетровской области 12-летний мальчик взорвался на вражеском снаряде

"Напились, перестреляли друг друга": СБУ перехватила разговор оккупанта с женой

ВСУ нанесли огневое поражение врагу под Родами на Запорожье: оккупанты накивали пятками