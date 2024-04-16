Нардеп Василий Вирастюк рассекретил свою зарплату и будет ли баллотироваться на второй срок

Нардеп и стронгмен Василий Вирастюк рассекретил размер своей зарплаты, а также рассказал, будет ли баллотироваться на выборах на второй срок.

В интервью Славе Демину Вирастюк признался, что получает небольшую зарплату. В частности, нардеп зарабатывает около 53 тысяч. Впрочем, из этой суммы высчитываются алименты, так что у Вирастюка остается 36 тысяч. Кроме того, стронгмен получает пенсию, размер которой составляет 2,8 тысяч.

"Моя зарплата сейчас с вычетом алиментов — 36 тысяч гривен, а с алиментами прибавить еще 16 тысяч. То есть где-то в размере почти 53 тысячи. Это сейчас единственный мой доход", — рассказал нардеп.

Василий Вирастюк / Фото: скриншот с видео

Василий Вирастюк объяснил, что свое состояние, в том числе и недвижимость, он заработал благодаря спортивной карьере. Правда, недавно появлялись новости о том, что нардеп во время полномасштабной войны приобрел две квартиры, но он опроверг их. По словам Вирастюка, недвижимость он полностью выплатил еще до начала своей каденции, а документы удалось получить уже во время нее.

"Я за свою спортивную карьеру имел возможность заработать. Даже те две квартиры, о которых недавно писали, однокомнатные, были приобретены до моей каденции народного депутата, но вследствие того, что документы готовились в течение полутора лет от застройщика, журналисты себе рассмотрели, что у Вирастюка во время его каденции, во время войны в стране появилось еще две квартиры", — прокомментировал Вирастюк.

Василий Вирастюк / Фото: скриншот с видео

Нардеп также признался, что баллотировался бы на второй срок. По словам Вирастюка, он из-за полномасштабной войны не успел сделать все, что было запланировано.

"Я бы пошел еще на один срок, потому что многое из того, что было запланировано сделать, еще не сделано. Этому помешала полномасштабная война. Много есть чего делать, много чего было спланировано в 2021 году, именно был четко написан план на 2022 год, были возможности, все должно было быть красиво", — высказался нардеп.

Напомним, недавно Василий Вирастюк признался, что в четвертый раз стал отцом. Молодая любовница, с которой он изменял жене, родила ему сына.

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