Нардеп задекларировал криптовалюту более чем на 24 млн грн, которая ему никогда не принадлежала — НАБУ

Максимальное наказание, предусмотренное за такое правонарушение, — до двух лет лишения свободы.

Действующему народному депутату сообщили о подозрении в недостоверном декларировании более 24 миллионов гривен.

Об этом в среду, 31 января, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По данным следствия, в 2020 году народный избранник задекларировал криптовалюту на 24,6 миллиона гривен, которая якобы принадлежала ему еще с 2019 года.

"Криптовалютный кошелек, который отметил у себя в декларации депутат, действительно никогда ему не принадлежал — все транзакции по приобретению виртуальной валюты осуществлялись гражданами другого государства, которые никак не были связаны с депутатом", — говорится в сообщении.

Действия народного депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

В НАБУ отметили, что успешному расследованию способствовало эффективное сотрудничество с компетентными органами США в рамках международной правовой помощи.

Как сообщает LIGA.net со ссылкой на собственные источники, подозрение было объявлено нардепу от "Слуги народа" Александру Мариковскому.

Максимальное наказание, предусмотренное за такое правонарушение, — до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Статья Уголовного кодекса предусматривает также штраф до 850 000 грн, до 240 часов общественных работ или до двух лет ограничения свободы.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием действующей нардепки из-за торговли разрешениями на пересечение границы.

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