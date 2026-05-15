Нардеп заявил о якобы "убийстве" отца пятерых детей в ТЦК: что ответили в ВСУ

Юрий Камельчук / © УНІАН

Народный депутат Юрий Камельчук заявил об «убийстве отца пятерых детей» в одном из ТЦК.

Об этом нардеп сказал на YouTube-канале «Суперпозиция».

«Отца пятерых детей буквально убили на территории ТЦК и СП. Никто не проверил, сколько у него детей, никто не проверил, какое у него здоровье. Поставили у стенки, чтобы на камере было видно, что он сам упал. Но это невозможно, потому что он здоровый мужчина», — заявил депутат.

Камельчук не назвал ни дату, ни место происшествия. Но отметил, что уголовное дело так и не было возбуждено.

Кроме того, он рассказал еще об одном случае смерти мобилизованного в автобусе по дороге в учебную часть.

«Перевозили ребят из конкретного ТЦК в учебную часть. Кто-то взбунтовал. Сопровождающие его убили прямо в автобусе. Свидетели молчат, потому что боятся, что их либо отправят на ноль, либо убьют в военной части», — утверждает депутат.

Он тоже не уточнил, о каком именно случае идет речь. Но недавно ГБР рассказывало о похожем деле о гибели мужчины во время транспортировки из учебного центра. Во время поездки между мужчиной и ТЦКшникми возник конфликт. Солдат применил к мобилизованной физической силе и электрошокеру, нанеся ему телесные повреждения. Когда автобус прибыл в Киев, мужчину вынесли на плац, где медики констатировали его смерть.

Реакция ВСУ

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины прокомментировали громкое заявление нардепа Камельчука.

В Сухопутных войсках отметили, что в заявлении нардепа не приведены никакие конкретные данные, которые позволяли бы идентифицировать событие. Не указано, в каком именно ТЦК и СП это якобы произошло, когда именно, при каких обстоятельствах, а также кто является лицом, о котором идет речь. Сам народный депутат отметил, что получил эту информацию из анонимных источников.

«Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины дополнительно проверяет распространенную информацию. На данный момент никаких данных о подобном событии в системе ТЦК и СП не поступало», — говорится в заявлении.

В «Сухопутке» подчеркнули, что любые сообщения о смерти человека или возможном преступлении должны проверяться правовым способом.

«Если какие-либо лица владеют конкретной информацией о таком событии, должны безотлагательно обратиться в правоохранительные органы и предоставить данные, необходимые для проверки», — отметили военные.

Ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов пообещал бороться с эксцессами со стороны работников ТЦК во время мобилизации.

