Нардеп заявил о якобы "убийстве" отца пятерых детей в ТЦК: что ответили в ВСУ
Народный депутат заявил об убийстве отца пятерых детей в военкомате. В Сухопутных войсках говорят, что сведений о таком случае к ним не поступало.
Народный депутат Юрий Камельчук заявил об «убийстве отца пятерых детей» в одном из ТЦК.
Об этом нардеп сказал на YouTube-канале «Суперпозиция».
«Отца пятерых детей буквально убили на территории ТЦК и СП. Никто не проверил, сколько у него детей, никто не проверил, какое у него здоровье. Поставили у стенки, чтобы на камере было видно, что он сам упал. Но это невозможно, потому что он здоровый мужчина», — заявил депутат.
Камельчук не назвал ни дату, ни место происшествия. Но отметил, что уголовное дело так и не было возбуждено.
Кроме того, он рассказал еще об одном случае смерти мобилизованного в автобусе по дороге в учебную часть.
«Перевозили ребят из конкретного ТЦК в учебную часть. Кто-то взбунтовал. Сопровождающие его убили прямо в автобусе. Свидетели молчат, потому что боятся, что их либо отправят на ноль, либо убьют в военной части», — утверждает депутат.
Он тоже не уточнил, о каком именно случае идет речь. Но недавно ГБР рассказывало о похожем деле о гибели мужчины во время транспортировки из учебного центра. Во время поездки между мужчиной и ТЦКшникми возник конфликт. Солдат применил к мобилизованной физической силе и электрошокеру, нанеся ему телесные повреждения. Когда автобус прибыл в Киев, мужчину вынесли на плац, где медики констатировали его смерть.
Реакция ВСУ
В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины прокомментировали громкое заявление нардепа Камельчука.
В Сухопутных войсках отметили, что в заявлении нардепа не приведены никакие конкретные данные, которые позволяли бы идентифицировать событие. Не указано, в каком именно ТЦК и СП это якобы произошло, когда именно, при каких обстоятельствах, а также кто является лицом, о котором идет речь. Сам народный депутат отметил, что получил эту информацию из анонимных источников.
«Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины дополнительно проверяет распространенную информацию. На данный момент никаких данных о подобном событии в системе ТЦК и СП не поступало», — говорится в заявлении.
В «Сухопутке» подчеркнули, что любые сообщения о смерти человека или возможном преступлении должны проверяться правовым способом.
«Если какие-либо лица владеют конкретной информацией о таком событии, должны безотлагательно обратиться в правоохранительные органы и предоставить данные, необходимые для проверки», — отметили военные.
Ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов пообещал бороться с эксцессами со стороны работников ТЦК во время мобилизации.